Tutte le anticipazioni su nomi dei candidati consiglieri e composizione delle liste presenti alle urne per le elezioni regionali in Lombardia.

Chi sono i candidati consiglieri alle elezioni regionali che si terranno in Lombardia a febbraio? Tutti i nomi e le anticipazioni sulle liste.

Elezioni regionali in Lombardia: i candidati alla presidenza della Regione

Le elezioni regionali con le quali verrà scelto il nuovo presidente della regione Lombardia e la composizione della prossima giunta si terranno tra poco più di un mese. I principali protagonisti alle urne dovrebbero essere il governatore lombardo uscente Attilio Fontana, candidato del centrodestra, e il candidato del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino. Fontana è dato per favorito con il 45% delle preferenze mentre Majorino dovrebbe attestarsi intorno al 40%, secondo l’ultimo sondaggio Izi.

La candidata del Terzo Polo Letizia Moratti, invece, sarebbe ferma al 14%.

Se i nomi dei tre sfidanti sono ormai noti, è arrivato il momento di fare chiarezza sulle liste in corsa e sui nomi determinati a conquistare il titolo di consigliere regionale.

Elezioni regionali in Lombardia: chi sono i candidati consiglieri? Le anticipazioni sulle liste

I candidati consiglieri regionali di Attilio Fontana

Per quanto riguarda le liste che appoggia il candidato del centrodestra Attilio Fontana, il governatore leghista uscente conte sull’appoggio di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Per la Lega, partito di cui fa parte Fontana, i nomi in lista sono quelli dell’assessore Pietro Foroni e dei politici Debora Giovanati, Silvia Scurati, Riccardo Pase, Pietro Marrapodi, Samuele Piscina e Daniela Maggi.

Fratelli d’Italia, invece, ha inserito in lista un big nazionale ossia l’ex direttore di Libero Vittorio Feltri. Presenti anche i nomi di Chiara Valcepina, Franco Lucente, Marco Alparone, Christian Garavaglia, dell’ex coordinatore dei giovani di Forza Italia Marco Bestetti e Matteo Forte, reduce dall’abbandono del palco durante il conferimento dell’Ambrogino d’Oro a Marco Cappato in segno di protesta.

Forza Italia ha proposto il fedelissimo ex assessore responsabile del Welfare Giulio Gallera, sostituito proprio da Letizia Moratti. Presenti anche il capogruppo Gianluca Comazzi, Fabio Altitonante, Laura Carano.

I candidati consiglieri regionali di Pierfrancesco Majorino

Altra storia per quanto concerne le liste della coalizione allargata di centrosinistra, che spazia dal Pd al Movimento 5 Stelle, che sostengono Pierfrancesco Majorino. A far discutere, infatti, c’è stato il nome del professor Fabrizio Pregliasco posto come capolista di “Patto Civico – Majorino Presidente”.

La lista civica ufficiale, presentata nella giornata di martedì 3 gennaio, include anche il nome di Michele Usuelli, in rotta di collisione con il suo partito +Europa che respinge la coalizione con i 5S. In lista, anche la vicesindaca di Milano Michela Palestra, l’ex presidente dei Verdi europei Monica Frassoni, l’ex presidente dei Radicali Barbara Bonvicini, Enrico Fedrighini, Giulia Crivellini, Luca Paladini.

Tra i candidati dem ci sono il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, Lorenzo Pacini, Miriam Cominelli, Roberta Vallacchi, David Gentili, l’ex direttrice del carcere di Bollate Cosima Buccoliero capolista a Milano e i consiglieri uscenti Pietro Bussolati, Paola Bocci, Carlo Borghetti e Carmela Rozza.

Sul fronte del M5S, si attendono le votazioni online del prossimo 5 gennaio sulla piattaforma del partito che si terranno dalle ore 10:00 alle ore 22:00.

I candidati consiglieri regionali di Letizia Moratti

Infine, per il Terzo Polo che concorre alle regionali in Lombardia con Letizia Moratti, in lista c’è Davide Boni, ex leghista che ha rinnegato l’attuale segretario del Carroccio Matteo Salvini.

Tra i nomi candidati, poi, molti fedelissimi di Moratti come Manfredi Palmeri e Valentina Aprea, Gianmarco Senna, che ha recentemente abbandonato il gruppo consiliare della Lega per aderire al gruppo Azione-Italia Viva, e Roberto Cenci, che invece ha detto addio ai 5S per ripiegare sul gruppo misto.