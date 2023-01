Covid, Zaia: “Confermo quanto detto delle intercettazioni”. Crisanti: “Ecco la vera faccia del potere”

Le intercettazioni diffuse da Report nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione della pandemia Covid in Veneto avviata dalla Procura di Padova sono state commentate sia dal governatore Luca Zaia che dal virologo e senatore del Pd Andrea Crisanti.

Covid, Zaia: “Confermo quanto detto delle intercettazioni”

Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia ha deciso di rompere il silenzio dopo la diffusione delle trascrizioni di alcune intercettazioni diffuse da Report che hanno come protagonista proprio il governatore intento a parlare a telefono con Roberto Toniolo, direttore di Azienda Zero. Come emerge dalle intercettazioni, il politico legista ha contestato la posizione del virologo Andrea Crisanti, attualmente senatore del Partito Democratico, con il quale è ai ferri corti da anni.

“Ho scoperto ci sono quattro telefonate mie, io non ero intercettato, mi hanno detto che non potevano essere pubblicate, ma non importa, sono responsabile di quello che dico, e lo confermo. Ma la roba straordinaria è che io parlo in veneto e sono tutte in italiano”, ha detto Zaia a proposito delle intercettazioni svelate da Report nella serata di martedì 3 gennaio, intervenendo a un incontro a Cortina d’Ampezzo. “Non è una battuta perché toni e modalità sono diverse.

Al di là delle battute dico al mio dirigente che è un po’ che va avanti questa solfa che abbiamo denunciato Crisanti. Non è vero”.

E, proprio a proposito del virologo e senatore dem, il governatore veneto ha precisato: “Non gli sono mai state negate le risposte, gli investimenti, e tantomeno, ad oggi, anche se non so che fine abbia fatto il comitato scientifico per il Covid, nessuno ha mai sostituito il professor Crisanti.

Resta un valido professionista”.

Crisanti: “Ecco la vera faccia del potere”

Sulla vicenda, è intervenuto anche il virologo Andrea Crisanti. “È una cosa che lascia senza parole. Vedere la vera faccia del potere e come viene esercitato fa orrore”, ha detto nella giornata di martedì 3 gennaio ai microfoni dell’ANSA, dopo aver visto la trasmissione Report andata in onda nella serata di lunedì 2 su Rai 3 e incentrata sulla gestione dell’emergenza Covid in Veneto e sulle intercettazioni dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Padova.

“Penso che dovrebbe fare orrore a tutti i veneti e forse non solo a loro”, ha aggiunto. Ciò che maggiormente ha indignato il senatore del Pd, che ha deciso di lasciare l’università di Padova, sarebbero state le frasi pronunciate nelle intercettazioni, “all’intenzione di far male. Questo è il vero problema“.