Elezioni regionali in Lombardia, Fontana festeggia la vittoria: “I lombardi hanno capito il nostro lavoro”

Secondo mandato per Attilio Fontana, questo è il risultato scaturito dalle elezioni regionali in Lombardia che hanno visto trionfare il centrodestra.

Si sono concluse con la riconferma di Attilio Fontana per un secondo mandalo le elezioni regionali in Lombardia.

Il governatore ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Pirelli.

Elezioni regionali in Lombardia, Fontana festeggia la vittoria

“Il primo sentimento è la gioia per i lombardi che hanno capito il nostro lavoro”, ha detto il presidente uscente della Lombardia Attilio Fontana lasciandola sede della Lega in via Bellerio. Il governatore lombardo, riconfermato per un secondo mandato, è poi salito in auto per recarsi a Palazzo Pirelli dove ha tenuto un discorso.

“È stata una vittoria di squadra, portata avanti in maniera coesa da tutta la coalizione”, ha dichiarato in conferenza stampa commentando il voto. “Sono soddisfatto che i cittadini hanno compreso la nostra capacità di affrontare momenti difficili e complicati”.

“Un aspetto che deve indurre a qualche valutazione è l’astensionismo, che deve essere valutato con attenzione. Fino ad oggi si è sempre parlato, ma si è fatto molto poco”, ha sottolineato Fontana.

“I lombardi hanno capito il nostro lavoro”

Restando sul tema dell’astensionismo, Fontana ha precisato: “Da questa legislatura da mia parte mia ci sarà attenzione a perché questo si verifica e a coinvolgere di più i cittadini nelle scelte da fare – e ha aggiunto –. La democrazia c’è, perché nel momento in cui c’è espressione del voto si realizza. Bisogna smettere di delegittimare la politica, credo sia l’aspetto più grave su cui siamo tutti responsabili. La politica deve essere valutata per il ruolo che deve rivestire all’interno di una democrazia.

Dobbiamo cercare di essere più vicini ai cittadini per far capire che il loro voto è comunque importante penso che questo buon risultato sia dovuto al fatto che ho sempre dialogato con tutte le componenti della Regione”.

Letizia Moratti si complimenta con Fontana per la vittoria alle elezioni regionali in Lombardia

A fare i complimenti al presidente rieletto è stata anche Letizia Moratti, candidata civica e del Terzo Polo. “Ho preso atto della chiara vittoria del centrodestra e ho chiamato Fontana, senza trovarlo, e ho lasciato un messaggio per fargli le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro.

Ho preso atto con grande dispiacere del forte astensionismo, quasi il 60% non ha votato, è un danno per nostra democrazia”, ha detto.