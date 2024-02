Elezioni USA 2024: seconda vittoria alle primarie per Biden

Non si fermano le primarie del Partito democratico in vista delle elezioni USA 2024. Nella nuova fermata nello stato del Nevada gli elettori hanno premiato Joe Biden che ha ottenuto la vittoria per la seconda volta dopo quella in South Carolina avvenuta soltanto tre giorni fa. Il Presidente degli Stati Uniti ha rilasciato poi una dichiarazione dove suggerisce di essere certo che il suo avversario alle elezioni sarà Donald Trump.

Seconda vittoria alle primarie per Joe Biden

Anche le primarie in Nevada del Partito democratico hanno sancito la vittoria del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Stando ai dati condivisi e alle proiezioni basate sul 71% dei voti, Biden ha ottenuto il 90% dei voti per un totale di 76.000 schede conquistando così 29 delegati. Questa è la seconda vittoria che il candidato si porta a casa, soltanto tre giorni fa aveva vinto anche in South Carolina.

E stando ad una recente dichiarazione, Biden sembra essere abbastanza certo che il suo avversario alle elezioni USA 2024 sarà Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti, cercando di infiammare gli animi dei democratici per invogliarli al voto, ha infatti sottolineato che Trump è alla guida di movimenti estremisti e pericolosi il cui scopo è quello di dividere il paese.

Nevada scenario anche delle primarie repubblicane

Sempre in Nevada si sono svolte anche le primarie del Partito repubblicano, un palcoscenico che ha avuto come protagonista la disfatta di Nikki Haley, percepito come principale sfidante di Donald Trump. Peccato che l’ex ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite abbia subito una sconfitta tale da aver registrato meno consensi rispetto all’opzione “Nessuno dei seguenti candidati” che era una delle scelte disponibili sulle schede di voto.

Haley in totale ha ottenuto il 32,4% dei voti, mentre la scelta di non scegliere alcun candidato ha registrato ben il 61,2% dei consensi.