Eliana Michelazzo: la verità sul dramma di Pratiful svelata

Eliana Michelazzo è tornata a far parlare di sé dopo essere stata assolta in un controverso procedimento legato al noto caso del Pratiful. La sua recente ospitata a Verissimo ha riacceso le polemiche, portando alla luce dettagli inediti sulla sua vita e sulla sua lunga collaborazione con Pamela Perricciolo, conosciuta anche per il soprannome Donna Pamela.

Durante l’intervista, Michelazzo ha rivelato di aver vissuto una situazione simile a quella di Pamela Prati, affermando di essere stata manipolata per oltre dieci anni. “Ho subito un vero e proprio lavaggio del cervello”, ha dichiarato, spiegando di aver creduto per molto tempo di essere stata sposata con un uomo di nome Simone Coppi, che in realtà non esiste. La colpevole, secondo lei, sarebbe stata proprio la Perricciolo.

Le accuse di Michelazzo

Eliana non ha risparmiato critiche nei confronti della sua ex socia, sottolineando che la Perricciolo si era dichiarata colpevole durante il processo e aveva scontato una pena attraverso lavori socialmente utili. Michelazzo ha affermato che “il colpevole di tutto è stata Pamela Perricciolo”, lasciando intendere che la sua vita fosse stata condizionata da scelte altrui.

Le affermazioni della Michelazzo non sono passate inosservate e, a seguito della messa in onda dell’intervista, Pamela Perricciolo ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia. In una storia su Instagram, ha risposto alle dichiarazioni di Michelazzo, affermando: “Volevo scrivere molte cose, ma lascerò che siano gli avvocati a farlo”.

L’eco dei media e le reazioni

Barbara d’Urso, conduttrice di programmi che avevano dedicato ampio spazio allo scandalo riguardante il matrimonio fittizio di Mark Caltagirone, è stata citata da Perricciolo come un esempio di correttezza professionale. Quest’ultima ha voluto chiarire che non ha mai scontato pene né ha ricevuto accuse nei suoi confronti, promettendo che i suoi legali confermeranno la verità.

Nel frattempo, il commento di Sabrina Ferilli, presente nel cast di Tù Si Que Vales, ha mostrato un certo sostegno verso Perricciolo. Ferilli, in un post su Instagram, ha incoraggiato la sua amica a guardare avanti e a prendere la situazione con leggerezza, suggerendo che il suo spirito non deve essere abbattuto dalle recenti dichiarazioni di Michelazzo.

Riflessioni sul dramma vissuto

Michelazzo ha anche rivelato che, dopo lo scoppio dello scandalo legato al matrimonio fantasma, ha interrotto ogni contatto sia con Pamela Perricciolo che con Pamela Prati. Questa decisione, secondo lei, è stata necessaria per riprendersi da un periodo di grande stress e confusione, durante il quale si è sentita intrappolata in una rete di menzogne.

La sua apparizione a Verissimo ha quindi avuto un forte impatto, non solo per le accuse mosse, ma anche per il carico emotivo che ha portato con sé. Eliana ha ribadito che il suo desiderio è quello di chiudere definitivamente con un passato che l’ha segnata profondamente e di ripartire da zero, lontano da situazioni tossiche e relazioni dannose.

La vicenda di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo rappresenta una delle molte storie di intrighi e drammi che il mondo dello spettacolo sa offrire. Questo episodio mette in luce non solo le fragilità umane, ma anche l’importanza di sapersi distaccare da rapporti nocivi che possono compromettere la propria serenità.