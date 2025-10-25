Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco a New York: Tra Gioia e Controversie sui Social Media

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco a New York: Tra Gioia e Controversie sui ...

Recentemente, Elisabetta Gregoraci ha deciso di trascorrere alcuni giorni a New York insieme a suo figlio Nathan Falco. I due, legati da un amore profondo e sincero, hanno condiviso sui social alcuni momenti di gioia e spensieratezza nella Grande Mela. Tuttavia, come spesso accade ai personaggi pubblici, non sono mancate le critiche da parte di alcuni utenti sui social network.

La showgirl calabrese ha documentato il suo viaggio su Instagram, mostrando ai fan i momenti speciali trascorsi con Nathan, frutto dell’amore con l’ex marito Flavio Briatore. Nonostante i commenti positivi da parte di molti sostenitori, una frase in particolare ha attirato l’attenzione di Elisabetta.

Reazione alle critiche sui social

Un utente ha scritto: “Quando becchi l’uomo giusto e ti fai ingravidare, ti cambia la vita per sempre. Grande Elisabetta, voglio rinascere te oppure Nathan”. Questa affermazione, chiaramente riferita al legame tra la showgirl e il facoltoso imprenditore, ha fatto scattare la reazione di Gregoraci.

La risposta di Elisabetta

Invece di ignorare il commento, la Gregoraci ha deciso di rispondere direttamente: “Ingravidare? Ma come parla! Noi siamo stati insieme 13 anni e molto di più”. Con questa risposta, ha voluto sottolineare la profondità del loro legame e la durata della loro relazione, che è andata oltre le semplici etichette.

La storia d’amore tra Elisabetta e Flavio

Elisabetta e Flavio Briatore hanno ufficializzato la loro relazione nel 2006, dopo essersi incontrati per la prima volta nel novembre 2005. I due si sono sposati il 14 giugno 2008, dando vita a una famiglia con l’arrivo di Nathan nel 2010. Tuttavia, il loro matrimonio ha attraversato momenti difficili e si è concluso con una separazione consensuale il 23 dicembre 2017.

Un legame che resta forte

Nonostante la rottura, Elisabetta e Flavio hanno mantenuto un ottimo rapporto. Vivendo vicini a Monte Carlo, trascorrono spesso le vacanze insieme, dimostrando che il bene per Nathan è sempre al primo posto. Il gossip non ha risparmiato i due, insinuando a più riprese che ci fosse la possibilità di una riconciliazione, ma entrambi hanno chiarito che il loro legame è quello di una famiglia, non di una coppia romantica.

Il legame con Nathan Falco

Nathan Falco, ora adolescente, è il punto centrale delle vite di entrambi i genitori. La Gregoraci si è sempre impegnata a costruire un legame solido e affettuoso con il figlio, e questo viaggio a New York è solo un esempio del loro rapporto speciale. I momenti condivisi tra madre e figlio sono testimoni di un amore profondo e autentico.

Nonostante le critiche e le polemiche, Elisabetta Gregoraci continua a dimostrare la forza del suo legame con Nathan e la capacità di affrontare le avversità con dignità. Le sue reazioni sui social sono un chiaro segnale che non ha intenzione di farsi intimidire da commenti negativi, ma intende proteggere e celebrare la sua famiglia.