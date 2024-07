Elisabetta Gregoraci si sta godendo una romantica vacanza a Lampedusa con il fidanzato Giulio Fratini. I due, anche se cercano di tenere la loro relazione al riparo dai riflettori, hanno fatto un’eccezione e si sono immortalati l’uno accanto all’altra.

Elisabetta Gregoraci: vacanza d’amore con Giulio Fratini

Vacanza d’amore a Lampedusa per Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Prima delle classiche ferie che trascorrerà con l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, la showgirl si è concessa qualche giorno di relax con il fidanzato che è al suo fianco da più di tre anni.

Elisabetta e Giulio innamorati come non mai

Elisabetta e Giulio hanno scelto la bellissima Lampedusa, dove hanno potuto dedicarsi ad una delle grandi passioni che li accomuna: le immersioni. Proprio dopo aver fatto un’escursione in una grotta stupenda, la Gregoraci ha esclamato: “E’ stato bello ed emozionante come al solito“. Lei e Fratini sono innamorati come non mai e in occasione di quest’ultima vacanza hanno fatto anche uno strappo alla regola: si sono mostrati insieme sui social.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: la passione per i viaggi

Non solo la passione per le immersioni, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini condividono anche quella per i viaggi. Considerando la distanza quotidiana che li separa – lei vive a Montecarlo e lui a Firenze – appena possono si concedono una fuga romantica: da Marrakech a Dubai, passando per Parigi e Capri.