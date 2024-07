Elisabetta Gregoraci: in vacanza con il fidanzato tra baci e sole

Elisabetta Gregoraci, 44 anni, sembra essere sempre più presa dal suo rapporto con Giulio Fratini, 32 anni. Attualmente, la coppia ha scelto la Sardegna come luogo ideale per continuare le loro vacanze, dedicandosi a giornate di sole, amore e mare. Una delle esperienze più recenti è stata una gita in gommone fino all’incantevole isola di Mortorio.

Durante questa avventura, la showgirl calabrese e l’imprenditore toscano hanno dimostrato una grande complicità, divertendosi e scherzando tra loro nonostante l’attenzione costante dei paparazzi. La loro gioia e il loro affetto reciproco sono evidenti, creando un quadro di serenità e intimità che ha catturato l’interesse del pubblico e dei media.

Gregoraci e Fratini sempre più uniti

Elisabetta Gregoraci ha recentemente rivelato pubblicamente la sua relazione con Giulio Fratini, sottolineando la sua preferenza per vivere la vita giorno dopo giorno piuttosto che esporre i suoi sentimenti in modo plateale. Ha descritto il giovane imprenditore come una presenza che la fa sentire bene e che rispetta profondamente la sua vita e i suoi spazi personali, un valore che lei considera imprescindibile.

Nonostante abbia sempre mantenuto la loro storia in una dimensione più privata, recentemente Elisabetta e Giulio sono stati visti sempre più frequentemente insieme, soprattutto durante le loro fughe romantiche in giro per l’Italia. Durante una di queste occasioni, su un gommone in Sardegna, la coppia è stata sorpresa dai paparazzi mentre giocavano, ridevano e si scambiavano teneri gesti d’affetto, tra cui baci e abbracci affettuosi.

Questi momenti hanno mostrato un lato più intimo della loro relazione, evidenziando la loro complicità e il piacere di condividere momenti speciali insieme, nonostante la loro riservatezza iniziale.