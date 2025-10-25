Elisabetta Gregoraci in visita a New York: la reazione alle critiche sui social

Recentemente, Elisabetta Gregoraci ha attirato nuovamente l’attenzione dei media e del pubblico durante un soggiorno a New York con il suo amato figlio, Nathan Falco. La conduttrice, nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo italiano, ha condiviso sui social alcuni momenti di questa esperienza, ricevendo sia complimenti che critiche. Tuttavia, un commento in particolare ha fatto scattare la sua reazione.

La visita a New York e le immagini condivise

Durante la sua permanenza nella Grande Mela, Elisabetta ha postato una serie di foto su Instagram che documentano i dolci momenti vissuti con Nathan. I fan della showgirl hanno espresso il loro apprezzamento, lodando il forte legame che la madre ha instaurato con il figlio, nato nel 2010 dalla sua precedente relazione con Flavio Briatore.

Le critiche sui social

Tuttavia, come spesso accade nel mondo dei social media, non sono mancati i commenti negativi. Tra questi, uno in particolare ha colpito Elisabetta, il quale insinuava che il suo legame con Briatore fosse basato su motivazioni superficiali. L’utente ha scritto: “Quando becchi l’uomo giusto e ti fai ingravidare, ti cambia la vita per sempre. Grande Elisabetta, voglio rinascere te oppure Nathan”. Questa affermazione ha spinto Gregoraci a rispondere in modo fermo.

La replica di Elisabetta Gregoraci

Nonostante la natura di questo commento, Elisabetta ha deciso di non restare in silenzio. “Ingravidare? Ma come parla! Noi siamo stati insieme 13 anni e molto di più”, ha affermato, chiarendo che il suo rapporto con Briatore è stato ben più complesso e significativo di quanto suggerito. La sua risposta ha messo in evidenza il fatto che la loro storia non si limita a una mera relazione superficiale.

La storia d’amore con Flavio Briatore

La relazione tra Elisabetta e Flavio è iniziata nel 2005 e si è consolidata nel corso degli anni, culminando nel loro matrimonio nel 2008. Nonostante la separazione avvenuta nel 2017, i due ex coniugi hanno mantenuto un ottimo rapporto, tanto da vivere ancora vicini a Monte Carlo e condividere momenti di vacanza insieme. Questo legame è ulteriormente rafforzato dalla presenza del loro unico figlio, Nathan.

Il legame post-separazione

Nonostante le voci di un possibile riavvicinamento, sia Briatore che Gregoraci hanno chiarito che il loro rapporto è di tipo familiare e non romantico. “Elisabetta è e rimarrà sempre famiglia per me”, ha dichiarato Briatore, evidenziando l’affetto che nutre per l’ex moglie. Entrambi sembrano aver trovato un equilibrio, dedicandosi alla crescita del loro bambino e mantenendo una comunicazione aperta.

In conclusione, Elisabetta Gregoraci continua a dimostrare di essere una madre devota e una figura pubblica resiliente, affrontando le avversità con determinazione. La sua risposta alle critiche è un chiaro segno che, nonostante le sfide, è pronta a difendere ciò che ha costruito con il suo ex marito, sottolineando l’importanza della loro storia e del legame che li unisce attraverso Nathan.