La segreteria del Pd Elly Schlein è salita sul palco del Forum di Assago, durante il concerto degli Articolo 31, per duettare con J-Ax: il video spopola sul web.

Elly Schlein e J-Ax sul palco del Forum di Assago

Il video del duetto sulle note di “Così com’è” tra Elly Schlein e J-Ax è apparso sul web in queste ore. Una sorpresa inattesa per il pubblico accorso al Forum di Assago nella serata del 9 ottobre per il concerto degli Articolo 31.

Le parole di Elly Schlein dopo il duetto con J-Ax

La segretaria PD non ha mai fatto mistero della sua passione per la musica del rapper milanese, infatti, ha spesso utilizzato la sua musica nei suoi comizi. Inoltre, a L’aria che tira la segretaria motiva la sua performance di ieri così:

“Non mi era mai capitato, io non ho mai cantato in vita mia. Anzi ieri arrivavo dal Parlamento, abbiamo finito alle sei con un intervento duro sui temi del lavoro e appena in tempo sono arrivata. Non ho potuto neanche provare, mi sono buttata“.

Sottolinea, infine, che la passione nata per gli Articolo 31 nasce quando aveva 11 anni e “Così com’è” è stato il primo cd della sua vita.

Il rapporto tra Elly Schlein e J-Ax

“Ci siamo conosciuti perché mi aveva messo like ad un intervento che feci in aula con Giorgia Meloni per sostenere il salario minimo e da lì è rimasto colpito perché ho scritto citando i loro primi pezzi, dei primi album”.

Elly Schlein, dunque, sottolinea che non ha potuto rifiutare questo invito speciale.