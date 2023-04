Elly Schlein ospite a cena nella casa romana di Claudio Baglioni

La notizia sta a metà fra politica e gossip e la riportano alcuni media: Elly Schlein è stata ospite a cena nella casa romana di Claudio Baglioni e la segretaria dem è stata accolta dal cantautore nella sua abitazione al quartiere Parioli assieme ad altri convenuti. Da quanto si apprende sui media oltre alla Schlein a quella cena c’erano anche Carlo Verdone, Paolo Sorrentino, Gabriele Muccino, Nicola Lagioia e Dario Franceschini.

Elly Schlein ospite di Baglioni a cena

L’ex ministro dem era con la moglie Michela Di Biase. Qualche giorno fa era stato proprio Claudio Baglioni ad organizzare una cena a casa sua con la segretaria del Pd, Elly Schlein. Tutto è avvenuto all’interno dell’attico del cantante nato nella periferia di Centocelle che ora risiede in un palazzo degli inizi del Novecento. E Bagioni di Schlein diceva: “Mi sembra una persona interessante”.

L’incontro da Fazio e l’evento

Il cantante lo aveva rivelato in un’intervista a Repubblica ed aveva incontrato Elly Schlein per pochi minuti negli studi di Che tempo che fa, a Milano. Aveva chiosato in un’altra occasione sempre Baglioni e sempre su Repubblica: “Sono perplesso sul riporre ogni speranza in un leader, l’abbiamo fatto con altri, in passato, e poi abbiamo visto che non ha funzionato”.