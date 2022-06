Elodie attacca Matteo Salvini e per esclusione lo chiama “essere umano non corretto, quando leggo determinate cose mi sembra tutto così assurdo”

Elodie attacca Matteo Salvini e per esclusione lo chiama “essere umano non corretto”. La cantante è madrina del Pride 2022 di Roma ed ha risposto ad alcune domande sui temi politici. Ha detto Elodie: “Non vorrei aprire il discorso Salvini, però quando leggo determinate cose quando devo sentire determinate cose, mi sembra veramente assurdo”.

E ancora: “Certe cose non vorrei proprio sentirle perché stiamo parlando della base, della correttezza, di essere un essere umano corretto”. In sintesi ecco parole e pensiero di Elodie. La cantante ha risposto ad una precisa domanda in merito al suo impegno sociale e politico.

Perché Elodie ha attaccato Matteo Salvini

E lo ha fatto non senza lanciare qualche strale: “Credo che attraverso la mia musica e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo, ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che penso”.

La 32enne artista è stata tra le voci più ferme a sostegno del Ddl Zan il progetto di legge contro l’omobitransfobia.

La replica social del leader del Carroccio

Il disegno era stato affossato in Senato a ottobre 2021 con la ormai famigerata “tagliola” e pronto a tornare a Palazzo Madama in una veste più “digeribile” per i franchi tiratori del centro destra. Alla cantante il segretario della Lega Matteo Salvini ha risposto con un post sulla sua pagina Facebook in cui replica con i toni del “fratello maggiore paziente”.

Ha scritto il leader del Carrroccio: “Sempre #colpadisalvini. A Elodie, madrina del Gay Pride di Roma e brava cantante, auguro ogni bene nel lavoro e nella vita, e alle sue parole poco carine rispondo con un sorriso”.