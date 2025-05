Un flusso inarrestabile di migranti

Negli ultimi giorni, Lampedusa è diventata il teatro di un’emergenza migratoria senza precedenti. Sono stati oltre 900 i migranti che hanno raggiunto l’isola in un arco di tempo di appena dieci ore. Questo afflusso massiccio è stato reso possibile grazie a dieci barconi partiti dalla Libia, tutti soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e dell’agenzia europea Frontex.

La situazione è diventata critica, con le strutture di accoglienza già al limite della capienza.

Le operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso sono state tempestive e coordinate, ma la rapidità con cui i migranti sono giunti sull’isola ha messo a dura prova le risorse disponibili. Tra i barconi soccorsi, uno ha attirato particolare attenzione: l’undicesimo, partito da Monastir in Tunisia, ha trasportato 49 migranti, tra cui guineani, sudanesi e nigeriani, che sono riusciti ad approdare direttamente a Cala Galera. Qui, i carabinieri hanno bloccato il gruppo, avviando le procedure di identificazione e accoglienza.

La situazione negli hotspot

Attualmente, l’hotspot di Lampedusa ospita un totale di 765 migranti, un numero che supera la capacità massima della struttura. Le condizioni di vita all’interno dell’hotspot sono già critiche, con i migranti costretti a vivere in spazi ristretti e in condizioni precarie. Le autorità locali stanno cercando di gestire la situazione, ma le risorse sono limitate e la pressione aumenta ogni giorno di più. La comunità locale è in allerta, preoccupata per le conseguenze di questo afflusso continuo e per la sicurezza dell’isola.