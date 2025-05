Un afflusso costante di migranti

Negli ultimi giorni, Lampedusa ha visto un incremento significativo degli arrivi di migranti, con 670 persone approdate nell’arco di poche ore. Questo nuovo episodio evidenzia la continua emergenza migratoria che colpisce l’isola, già sotto pressione a causa della situazione geopolitica instabile nei paesi di origine dei migranti.

I barconi, partiti principalmente dalla Libia, sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e dell’agenzia Frontex, che operano incessantemente per garantire la sicurezza in mare.

Le rotte migratorie e i rischi del viaggio

Dieci barconi sono stati intercettati durante le operazioni di soccorso, mentre un altro imbarcazione, salpata da Monastir in Tunisia, ha raggiunto direttamente Cala Galera con a bordo 49 migranti provenienti da Guinea, Sudan e Nigeria. Questi viaggi, spesso pericolosi e costosi, mettono a rischio la vita dei migranti, costretti a pagare cifre elevate, fino a 500 euro a testa, per affrontare una traversata che può rivelarsi fatale. Le condizioni di viaggio sono estremamente precarie e le testimonianze dei sopravvissuti raccontano di esperienze traumatiche e di sofferenze indicibili.

La risposta delle autorità e la situazione negli hotspot

All’arrivo dei migranti, i carabinieri hanno bloccato il gruppo, ma non sono riusciti a rintracciare l’imbarcazione utilizzata per la traversata. La situazione negli hotspot è critica: in serata, il numero di migranti ospitati è salito a 765, con 580 persone trasferite in precedenza. Le strutture sono sovraffollate e le risorse scarseggiano, rendendo difficile garantire assistenza adeguata a tutti. Le autorità locali e nazionali sono chiamate a intervenire con urgenza per gestire questa emergenza e trovare soluzioni sostenibili per affrontare il fenomeno migratorio.