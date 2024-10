Che fine ha fatto Emilio Solfrizzi? L'attore riflette sulla sua carriera e sull'assenza di progetti in televisione e cinema, sottolineando il suo amore per il teatro e il lavoro

Emilio Solfrizzi è stato uno degli attori più amati del panorama televisivo, grazie ai suoi indimenticabili ruoli in produzioni iconiche come “Tutti pazzi per amore” e “Sei forte maestro”.

Tuttavia, negli ultimi tempi, sembra essere svanito dai riflettori, non per una scelta personale. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, ha condiviso i suoi pensieri riguardo a questa fase della sua carriera.

Sebbene il teatro continui a rappresentare una certezza nella sua vita professionale, le offerte per la televisione e il cinema sembrano scarseggiare. “Mi chiedono spesso ‘Che fine ho fatto?’, e onestamente, questa domanda mi ferisce un po’. Ma cosa significa realmente? Lavoro in teatro e viaggio per l’Italia, divertendomi come sempre. È vero, non giro film o serie da un po’, ma mi considero ancora un uomo fortunato e detesto coloro che si lamentano senza motivo. Va tutto bene, credetemi.

Dobbiamo rimanere fedeli a noi stessi e ignorare chi si preoccupa di noi. Se un giorno decidessi di aprire una tabaccheria, dovrei essere pronto a spiegare perché le cose sono andate in un certo modo”.

Tuttavia, se avesse l’opportunità, Emilio sarebbe pronto a tornare sulla scena: “Credo di avere ancora molto da offrire. È deludente che la Rai non mi consideri e che il cinema non mi presenti progetti adatti. Tutto ciò che ho realizzato ha avuto successo; perché non dovrei pensare di poter dare un contributo? Rimane da vedere se il mio telefono riprenderà a squillare nei prossimi giorni…”.