Emma emerge vittoriosa ai Tim Music Awards, dedicate al padre con un pensiero toccante: «La tua mancanza si fa sentire sia nei momenti felici che in quelli tristi. Questo mio viaggio avventuroso e imprevedibile lo attribuisco a te»

Durante i Tim Music Awards, Emma Marrone ha ricevuto due premi per la canzone 'Apnea' di Sanremo e per l'album 'Souvenir'. Dopo l'evento, ha esposto i suoi sentimenti toccanti su Instagram, dedicando il suo successo al padre deceduto due anni fa a seguito di una battaglia contro il cancro. Marrone ha sottolineato il suo desiderio di condividere il suo successo con il padre, chiaramente mancato nei momenti di trionfo e di difficoltà.

Al termine della serata, piena di musica e divertimento, il pensiero di Emma si è rivolto al padre, Rosario Marrone, che ha perso la vita due anni fa dopo una battaglia contro il cancro.

Emma ha poi stabilito un collegamento con suo padre sul social network Instagram, successivamente alla conclusione dei Tim Music Awards. Ha riflettuto sul desiderio di poter condividere il suo successo con il padre, che era il suo maggior sostenitore: «Vorrei poterti chiamare e dirti “Papà, hai visto cosa ho fatto stasera? Sei contento? Ma non posso. Mi manchi, sia nei momenti di gioia che di dolore. Semplicemente mi manchi, dovunque tu sia. Questa mia incredibile avventura è dedicata a te. Ti voglio bene». Dietro a queste parole, come spesso succede nella vita di Emma, c’è la presenza di Vasco Rossi, il suo idolo musicale.

L’assenza del padre è palpabile non solo nei periodi più ardui dell’esistenza, ma anche e principalmente nelle serate recentemente trascorse, fatte di celebrazioni e riconoscimenti.