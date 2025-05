Secondo alcune indiscrezioni, Emma Marrone non sarebbe più single e il suo nuovo fidanzato potrebbe essere un attore affascinante.

Nuovo amore per Emma Marrone? Le indiscrezioni

Sono molti ad aver notato che comportamenti da parte di entrambi che lasciano immaginare che tra loro non ci sia solo un rapporto amichevole, ma qualcosa in più.

Per ora, Emma non è intervenuta sulla questione privata, ma per molti la sensazione è che ha davvero un nuovo fidanzato. Si sarebbe legata ad un attore, che proprio in questo periodo è protagonista grazie ad una serie che è possibile vedere in questi giorni su Netflix. La segnalazione sarebbe stata ricevuta dall’influencer Deianira Marzano: sono spuntati infatti alcuni mi piace sospetti sui social, ma non solo.

Il nome dell’attore che fa battere il cuore di Emma?

C’è chi avrebbe incontrato la cantante un po’ di tempo fa e Emma si sarebbe lasciata sfuggire il nome di questo attore, proprio mentre era intenta a parlare al telefono. Il nuovo compagno della Marrone sarebbe Matteo Martari, come fatto notare da una follower della Marzano: “Circa 2 settimane fa a Milano, mia cugina ha incontrato in pizzeria Emma Marrone, diceva di aver risposto 2 volte al telefono dicendo ‘Matte’. Adesso stavo vedendo i profili e tutte le foto di Matteo Martari sono con i like di Emma… C’è di sicuro qualcosa sotto al 100%”. Il sito Today conferma la presenza di questi mi piace su Instagram, e ci sarebbe anche una foto che i due si sono fatti insieme l’anno scorso. Matteo Martari è coetaneo di Emma, entrambi infatti hanno 41 anni. Lui è originario di Verona e ha recitato in diversi film come “Le ragazze non piangono”, “Quattro metà” e “La dea fortuna”, oltre alla serie “Maschi veri” uscita poco tempo fa su Netflix.