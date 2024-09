Emma rivela di essere la sorella nascosta di Liam e Noel Gallagher del gruppo Oasis, lamentandosi del fatto che non hanno mai mostrato interesse nel conoscerla.

Emma Davies, 51 anni, si è rivelata come la sorella nascosta dei famosi fratelli Liam e Noel Gallagher del gruppo Oasis. La verità è emersa quando Davies aveva 23 anni e sua madre, June, le ha rivelato di avere avuto una relazione passata con Tom Gallagher, padre dei fratelli Gallagher. Nonostante la rivelazione, i fratelli Gallagher hanno rifiutato di incontrare Davies, che ha espresso il desiderio di entrare in contatto con loro senza alcun risentimento.

Non è raro che Liam e Noel, i noti fratelli membri degli Oasis, si trovino al centro dell’attenzione mediatica. Successivamente all’annuncio del loro imminente ritorno, Emma Davies, 51 anni, ha rivelato di essere la loro sorella nascosta durante un’intervista. La verità è emersa quando aveva 23 anni. La sua madre, June, vedendola con il secondo disco del gruppo, ha rivelato la sua relazione passata con Tom Gallagher. I fratelli Gallagher hanno ripetutamente rifiutato di vedere Emma. “Mi hanno completamente snobbata, un totale silenzio. Mi sono sentita rifiutata” ha detto. “Vorrei incontrarli. Naturalmente vorresti incontrare i tuoi fratelli. Non provo risentimento, sarebbe meraviglioso se volessero entrare in contatto. Penso che la maggior parte delle persone che scoprono di avere un fratello o una sorella sconosciuta, vorrebbero saperne di più. Ma è difficile prevedere cosa i Gallagher pensino. Sono personaggi pubblici con molta ricchezza e forse pensano che io non conti nulla. Sono nata alcuni mesi dopo Liam, quindi ero in viaggio mentre lui veniva alla luce. Mia madre sapeva solo che lui non era consapevole del suo stato matrimoniale. Era stato affascinante con lei e avevano avuto una breve relazione. Ogni volta si vedevano, lui la portava nella casa di un suo amico, fingendo fosse casa sua. Era tutto costruito sulla menzogna.”