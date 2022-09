Un malore improvviso, nulla di più. Così è terminata la vita, troppo presti, di un bimbo di 9 anni. Si indaga sulle cause del decesso.

Un malore improvviso ha tolto la vita ad un bimbo di 9 anni di Empoli. Il piccolo non aveva patologie e l’alisoccorso all’ospedale di Firenze è stato inutile. La famiglia è sotto choc.

Empoli, bimbo di 9 anni muore all’improvviso: non aveva patologie

Era un normale giovedì sera quello di una famiglia di Empoli quando ad un certo punto il loro figlio di 9 anni ha iniziato a sentirsi male. I genitori hanno subito percepito il pericolo e non hanno sottovalutato la situazione. Chiamato il 118 l’autoambulanza ha subito richiesto un trasporto aereo presso l’ospedale di Firenze Careggi. Le condizioni del bimbo però non sono migliorate ed è deceduto la mattina dopo, venerdì 16 settembre 2022.

Si indaga per capire le cause del decesso

Sulla vicenda ovviamente si dovrà indagare per capire cosa ha ucciso il bambino e se si poteva salvare. I familiari tutti sono totalmente increduli perché il piccolo non aveva patologie pregresse e nulla di diagnosticato. Sarà necessaria un’autopsia per capire le cause del decesso anche se la pista più semplice da seguire è quella della morta naturale per arresto cardiaco. Una condizione possibile ma molto rara.