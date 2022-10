Energia, Volpi: attenzione a sicurezza

Roma, 5 ott. (askanews) – “Gli ultimi mesi stanno dimostrando come siano necessari investimenti non solo per garantire sicurezza fisica degli impianti ma anche quella tecnologica che al giorno d’oggi è quasi più importante. Le attenzioni sulla sicurezza sono le attenzioni sulla sicurezza dell’energia. Dobbiamo lavorare per proteggere tutti i nostri sistemi energetici, le infrastrutture critiche, i porti ma soprattutto le nostre aziende che lavorano fuori dai confini nazionali”.

Lo ha detto Raffaele Volpi, già Sottosegretario alla difesa ed ex Presidente Copasir, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“L’intervento del Governo ha permesso di ampliare la Golden Power ma c’è un dato importante che riguarda alcune prescrizioni messe agli operatori delle telecomunicazioni in quanto è emerso che ci sono delle criticità nel sistema. Oggi parliamo di energia, ma se domani parlassimo di qualcuno che decide di entrare in altri sistemi? La sicurezza deve essere globale, integrata e assolutamente legata alle relazioni internazionali”, ha concluso Volpi.