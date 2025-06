Alvaro Vitali, scomparso il 24 giugno 2025 all’età di 75 anni, è stato uno dei volti più amati della commedia italiana. Conosciuto soprattutto per il suo ruolo di ‘Pierino’, ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli italiani. Tuttavia, dietro l’immagine dell’irriverente personaggio, si celava un uomo profondamente legato alla sua famiglia, in particolare al figlio Ennio, nato dal suo primo matrimonio.

Nonostante la fama del padre, Ennio ha scelto una vita lontana dai riflettori. Ecco cosa sappiamo di lui.

Il paradosso di Alvaro Vitali: proteggere il figlio dal proprio personaggio

Uno degli episodi più singolari del rapporto tra padre e figlio riguarda il divieto che Alvaro impose a Ennio di non guardare i film di Pierino. Un’apparente contraddizione, se si pensa che proprio quel personaggio aveva reso famoso l’attore. In realtà, Vitali temeva che il figlio potesse prendere esempio dai comportamenti irriverenti e provocatori del celebre Pierino, lontani dai principi che desiderava trasmettere in famiglia.

Per questo motivo, decise di preservare Ennio dall’immagine pubblica di quel ruolo, pur essendo comico e leggero, perché non rispecchiava i valori autentici a cui Alvaro teneva profondamente. Questa scelta riflette il lato più serio e premuroso dell’attore, spesso nascosto dietro la maschera della comicità, e testimonia il suo impegno nel garantire al figlio un ambiente di crescita sano e rispettoso.

Ennio Vitali, chi è il figlio di Alvaro: perché si sa così poco di lui

Ennio Vitali è il figlio nato dalla prima relazione di Alvaro, ben prima del suo secondo matrimonio con Stefania Corona, l’artista che gli è stata accanto negli ultimi anni. Dopo la separazione, Ennio ha seguito la madre a Vercelli, città in cui ancora oggi vive e lavora come avvocato. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare da chi cresce con un genitore famoso, ha sempre preferito mantenere un profilo discreto, dedicandosi con impegno alla carriera professionale lontano dal mondo dello spettacolo.

Nonostante la distanza geografica, il legame tra padre e figlio è sempre rimasto saldo e affettuoso. Alvaro ricordava con emozione il momento in cui Ennio, appena cinque anni, si era trasferito con la madre, segno di un distacco difficile ma superato dall’amore reciproco.

“È stato il giorno più brutto della mia vita. Mi sarei attaccato al treno”, aveva confidato in un’intervista a Serena Bortone.

Anche nei periodi più difficili, segnati da problemi di salute e difficoltà economiche, Ennio è stato un punto di riferimento importante per il padre.

Oggi, Ennio ha messo su famiglia e nel 2017 ha regalato ad Alvaro la gioia di diventare nonno. Questa nuova dimensione ha arricchito ancora di più il loro rapporto, portando luce e serenità negli ultimi anni dell’attore. “Cerco di vedere mio nipote appena possibile“, commentò l’attore al settimanale DiPiù.