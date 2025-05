Alvaro Vitali e Stefania Corona si separano dopo 27 anni: 7 di fidanzamento e 20 di matrimonio. La ex moglie svela i motivi in un'intervista a Chi.

Dopo ben 27 anni insieme, di cui 7 di fidanzamento e 20 di matrimonio, Alvaro Vitali e Stefania Corona annunciano la loro separazione. La notizia arriva attraverso un’intervista rilasciata dalla stessa Stefania al settimanale Chi, in cui svela per la prima volta i motivi che hanno portato alla fine di una relazione così lunga e significativa.

La decisione segna un capitolo importante nella vita di entrambi, mettendo fine a una storia d’amore che ha attraversato tanti momenti di felicità, ma anche di difficoltà.

La depressione di Alvaro Vitali e il sostengo della moglie Stefania Corona

Alvaro Vitali ha raccontato di aver vissuto anni estremamente difficili, durante i quali “Pierino”, il suo personaggio più famoso, è stato travolto da una profonda depressione. Ha spiegato che in quel periodo non riusciva a vedere né a parlare con nessuno, preferendo restare chiuso in casa. Tuttavia, la sua vita ha preso una svolta improvvisa quando ha incontrato Stefania Corona, con la quale è stato colpito da un “colpo di fulmine“. Secondo lui, Stefania è stata una sorta di salvezza, che lo ha aiutato a superare quel periodo buio.

Stefania Corona lascia Alvaro Vitali: svelati i motivi della separazione dopo 27 anni

“Voglio pensare un po’ di più a me stessa, rivalutare Stefania. Ho dedicato 27 anni ad Alvaro sbagliando, lo riconosco, con un eccesso di zelo, di responsabilità, e, quindi, non eravamo più una coppia. Siamo stati coppia i primi anni. Poi, lui pensava molto a se stesso, anche come personaggio e, quindi, mi sono sempre sentita dieci passi indietro, nell’ombra”.

La donna ha spiegato che, anno dopo anno, nonostante sperasse in un miglioramento della situazione, si è resa conto che, pur essendo stati ottimi colleghi, lui non è mai riuscito a ricoprire il ruolo di marito che lei si aspettava.

Stefania, parlando della crisi con Vitali, ha spiegato che ci sono molte persone, tra cui donne e ragazze, che gli girano attorno. Ha aggiunto che, se prima erano sempre insieme a cene e impegni lavorativi, ora la situazione è cambiata. La gente lo vede solo nei locali o impegnato in lavori ai quali lei non è coinvolta, come spot pubblicitari o post su TikTok, circondato da altre ragazze.

“Questo gli ha dato un senso di libertà e lui fa il galletto, il farfallino, con tutte queste ragazze che ora gli gironzolano intorno. Credo pensino che, stando attaccate a un personaggio importante, possano avere successo. Staremo a vedere, ma non è così semplice: ragazze, attente!”, ha aggiunto.

Stefania Corona ha concluso la sua intervista al settimanale spiegando che le è sembrato che anche Alvaro fosse impaziente di separarsi.