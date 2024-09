L'attore Alvaro Vitali riassume il suo ruolo di Pierino a 74 anni, cantando con Carmen Russo durante una festa privata. Scopriamo cosa sta facendo l'interprete oggi.

Alvaro Vitali, noto per il suo personaggio Pierino, tiene spettacoli privati a 75 anni, spesso con la collaborazione di Carmen Russo. Un recente video di una di queste esibizioni ha guadagnato popolarità online. Vitali ha rivelato che queste apparizioni supplementano la sua pensione di 1200 euro, ma ha espresso tristezza per essere stato dimenticato dall'industria cinematografica.

Alvaro Vitali si mette nuovamente nei panni del popolare personaggio Pierino, tenendo spettacoli in occasioni private. Un filmato dell’interprete ha acquisito popolarità in rete. All’età di 75 anni, presenta il suo solito spettacolo in compagnia di Carmen Russo, con la quale ha condiviso il set in diversi film durante gli anni ’80. Frattanto, gli ospiti della festa approfittano dell’occasione per scattare selfie. In una recente intervista, Vitali ha rivelato che queste apparizioni gli consentono di integrare la sua pensione di 1200 euro. Ha espresso una certa amarezza riguardo al fatto di essere stato trascurato dal mondo cinematografico, che sembra averlo dimenticato dopo aver contribuito alla sua fama.