Danni ingenti ed auto rovesciate in strada dopo che il “twister” ha colpito la parte est: un enorme tornado si abbatte su New Orleans

Paura nel sud ovest degli Usa, dove nella giornata del 22 marzo un enorme tornado si è abbattuto su New Orleans ed ha lasciato 18mila abitazioni senza corrente. Secondo i media locali si sarebbero registrati danni ingenti ed auto rovesciate in strada dopo che il “twister” ha colpito in quartiere degli Arabi.

Il tornado non è stato ancora classificato, non almeno secondo gli organi ufficiali deputati all’individuazione di questi fenomeni meteo estremi, ma le testimonianze e le immagini dicono che è stato repentino e violentissimo.

Enorme tornado si abbatte su New Orleans

Ad essere maggiormente colpita è stata la parte orientale di New Orleans, provocando gravi danni e lasciando 18.000 case e negozi senza corrente. Il quartiere più colpito è risultato essere quello di Arabi.

Lì i servizi di emergenza stanno cercando di capire se ci sono persone ferite o intrappolate ed al momento ne risulterebbero 12, anche se non in pericolo di vita parrebbe. I social si sono riempiti in poco tempo di immagini del tornado, con il gigantesco vortice che si staglia sul cielo scuro, squarciandolo.

La testimonianza: “Grazie a Dio siamo salvi”

Esemplare la testimonianza su Facebook di una residente: “Questo è successo su New Orleans circa un’ora fa, dalla Westbank guardando verso il centro e il quartiere centrale degli affari.

I grattacieli e il ponte sul fiume Mississippi sono appena visibili sullo sfondo lontano. La nube a imbuto ha risparmiato la maggior parte del centro, ma una vasta fascia della nostra area metropolitana era sulla scia di questo mostro”. E in chiosa: “Grazie a Dio stiamo bene, il tornado ha toccato l’area a sud della nostra casa e ci ha mancati”.