Valanga devastante sulle Dolomiti, soccorsi in azione: le ultime notizie

Valanga devastante sulle Dolomiti, soccorsi in azione: le ultime notizie

Oggi, domenica 16 marzo, una valanga ha colpito il cuore delle Dolomiti Bellunesi, con un intervento in corso a Forcella Giau. Le operazioni coinvolgono diverse squadre del Soccorso alpino e tre elicotteri, con unità cinofile. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 13.

Enorme valanga sulle Dolomiti: soccorsi in azione

Al momento, è in corso un’operazione di salvataggio da parte del Soccorso alpino a Forcella Giau, un passo montano delle Dolomiti bellunesi, situato tra Cortina d’Ampezzo e la Val Fiorentina, a seguito di una valanga.

“Seguiamo con apprensione le operazioni di soccorso in corso a Cortina dopo la valanga. La mia solidarietà a tutti coloro che sono coinvolti e un sentito grazie ai soccorritori per il loro instancabile impegno. La sicurezza delle persone deve essere la nostra priorità”, ha scritto sui social la ministra del Turismo, Daniela Santanché.

Enorme valanga sulle Dolomiti: tre persone coinvolte

La valanga si è abbattuta oggi nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, con un intervento in corso nella zona di Forcella Giau, un noto valico alpino.

Stando alle prime informazioni, riportate dall’Adnkronos, tre persone sarebbero state coinvolte nell’incidente. Una di esse avrebbe riportato gravi ferite, mentre una seconda sarebbe stata ritrovata ma non ci sono informazioni sulle sue condizioni di salute. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso per localizzare una terza persona, che risulta dispersa sotto la neve.