Enzo Bambolina si è sentito disilluso a causa di Beatrice Luzzi per quanto riguarda gli insulti omofobi di Lino.

Durante una puntata recente di Verissimo, l’ospite Silvia Toffanin ha chiesto a Beatrice Luzzi di commentare gli insulti omofobici che Lino Giuliano aveva rivolto a Enzo Bambolina. Inizialmente, Luzzi ha cercato di deviare, ma in seguito ha espresso il suo parere, lasciando molti spettatori sorpresi. Prima di condannare gli insulti, Luzzi ha affermato che la questione sollevata da Bambolina era una violazione della privacy o una diffamazione, mettendola sullo stesso piano dell’offesa omofobica di Giuliano. Toffanin, intervenendo, ha enfatizzato la gravità delle parole di Giuliano, che sarà concorrente nel prossimo Grande Fratello. In risposta alle parole di Luzzi, Bambolina ha preso le distanze tramite Instagram stories. Il presentatore e tik-toker napoletano ha precisato che Giuliano avrebbe potuto rispondere in molti altri modi, invece di ricorrere a insulti omofobici. “Voglio sottolineare ancora una volta che tutti conoscono il mio personaggio, inclusa Lino, non dimenticare di menzionare il fatto che tu hai avuto a che fare con me”, ha aggiunto, utilizzando una emoticon ironica. “Il mio commento era chiaramente ironico. Non ho diffamato nessuno e non ho lasciato intendere nulla, dato che io e Lino ci siamo visti molte volte in privato. Che sia per una pizza o per un caffè”.

Dunque, era perfettamente conscia di chi sono e del mio modo di fare, e sinceramente avrei immaginato un altro milione di risposte. Non mi attendevo che decidesse di rispondere mettendo in evidenza un commento omofobico molto offensivo. L’idea che possa essere stato io a provocare tale reazione, e che quindi ne sia meritato, mi colpisce profondamente, specialmente se a fornire questa interpretazione è una persona quale la signora Beatrice Luzzi. Sospetto che Lino non abbia ancora compreso pienamente la gravità della situazione, in primis perché non ho ricevuto scuse. Assolutamente inaccettabile!