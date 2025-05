Il conflitto con Gianni Morandi

Enzo Iacchetti, noto conduttore di Striscia La Notizia, ha recentemente rivelato dettagli inediti riguardo alla sua carriera e ai rapporti personali, in un’intervista esclusiva a Il Corriere Della Sera. Tra i temi affrontati, spicca la sua controversa relazione con Gianni Morandi, che risale al 2012, anno in cui il cantante era alla guida del Festival di Sanremo.

Iacchetti ha confessato di aver interrotto i contatti con Morandi a causa di alcune critiche che aveva espresso riguardo alla selezione dei giovani artisti per la sezione “Sanremo social”.

Le conseguenze della lite

Le parole di Iacchetti non sono state ben accolte da Morandi, che ha considerato le affermazioni come diffamatorie, portando a una richiesta di risarcimento. Nonostante un accordo iniziale che sembrava aver risolto la questione, a distanza di dieci anni i due continuano a non parlarsi. Iacchetti ha sottolineato come questo episodio abbia segnato un punto di non ritorno nel loro rapporto, evidenziando la difficoltà di mantenere relazioni professionali in un ambiente così competitivo e visibile come quello della televisione.

La carriera di conduttore

Oltre alla controversia con Morandi, Iacchetti ha condiviso aneddoti sulla sua lunga carriera come conduttore. Inizialmente, il suo contratto per Striscia La Notizia era previsto per una sola settimana, ma il programma ha rapidamente guadagnato popolarità, portando a un prolungamento della sua permanenza. Iacchetti ha ricordato come, in passato, il programma avesse un’audience superiore a quella di Affari Tuoi su Rai 1, un traguardo significativo per un format satirico. Ha anche rivelato di aver ricevuto un’offerta dalla Rai, che ha però rifiutato, dimostrando la sua dedizione al progetto di Canale 5.

Ricordi di Maurizio Costanzo

Infine, Iacchetti ha parlato con nostalgia del suo rapporto con Maurizio Costanzo, scomparso a febbraio 2023. Ha espresso il suo dolore per la perdita, rivelando di sentire ancora la sua mancanza e di piangere per lui. La figura di Costanzo ha avuto un impatto significativo nella vita di Iacchetti, che lo ha considerato come un secondo padre. Questo legame personale e professionale ha influenzato profondamente la sua carriera e la sua visione del mondo dello spettacolo.