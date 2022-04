Epatite acuta nei bambini, Pregliasco e Bassetti: “Covid e vaccino non c’entrano”

Bassetti sulla causa dei casi di epatite acuta nei bambini: «Possiamo escludere il Covid e i vaccini, credo che sia improbabile un loro coinvolgimento».

Aumento di casi di epatite acuta nei bambini e vaccino Covid: non c’è alcun legame. Lo confermano Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco.

I casi di epatite acuta grave nei bambini aumentano, ma ancora non esiste una spiegazione vera e propria a questo fenomeno.

In un articolo pubblicato su “Eurosurveillance” viene ipotizzato un legame con il lockdown: è possibile che la scarsissima esposizione della popolazione generale ai virus più comuni abbia indebolito le difese immunitarie nei bambini. Si tratta però di una teoria non provata. Solo un’ipotesi.

«È difficile farsi un’idea. Potrebbe essere un agente infettivo, ad esempio un adenovirus che può dare un quadro così aggressivo, ma negli immunodepressi. Invece qui i casi sono in bambini sani, quindi è molto importate capire in questa fase se è un virus o un nuovo agente di epatite che colpisce solo i bambini. Ci preoccupa il fatto che siamo di fronte a una epatite molto grave, che in alcuni casi ha portato al trapianto».