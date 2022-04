L'epatite misteriosa delle ultime settimane colpisce solo i bambini: il motivo sarebbe legato a un’infezione da adenovirus.

Aumentano i casi di epatite acuta accertati in Italia e non solo: per quale motivo la malattia sta colpendo solo i bambini? Uno studio chiarirebbe il motivo.

Epatite acuta, perché colpisce solo i bambini?

L’epatite acuta nei bambini potrebbe essere causata da un’infezione da adenovirus, la quale spiegherebbe anche il motivo per cui la malattia sta coinvolgendo esclusivamente i soggetti in età pediatrica.

Gli adenovirus sono virus a DNA classificati in base ai tre principali antigeni presenti nel capside. Sono 7 le specie in grado di infettare l’uomo e 57 diversi sierotipi, ciascuno dei quali è legato a condizioni cliniche diverse.

Dagli studi in corso nel Regno Unito, un’alta percentuale di bimbi in cui è stato riscontrato un caso di epatite acuta grave, è stata individuata l’infezione da adenovirus F41, un virus considerato una delle principali cause di gastroenterite virale nei più piccoli.

Questo spiegherebbe perché l’epatite sta colpendo solo i bambini. Sebbene gli adenovirus possano infettare le persone a qualsiasi età, la maggior parte delle infezioni avviene nei bambini che hanno un’età compresa tra i 6 mesi e 2 anni. Generalmente comporta sintomi lievi. Non si esclude l’insorgenza di febbre, raffreddore, tosse o mal di gola e tosse, ma anche infezioni del tratto gastrointestinale.