Era rimasta ferita in un incidente stradale a Vieste: giovane di 16 anni lotta tra la vita e la morte

Aurora è rimasta ferita in un incidente stradale mentre viaggiava insieme ad un ragazzo di 18 anni, morto tragicamente. La comunità di Vieste è in apprensione.

Nei giorni scorsi il diciottenne Giovanni Paolo Perone ha perso drammaticamente la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Sp. 52 all’altezza della località “Defensola”, mentre si trovava alla guida di una Ford Fiesta. Con lui era presente a bordo anche la sedicenne Aurora che è rimasta ferita nel violento impatto del mezzo. La comunità di Vieste, già scossa per la morte del diciottenne, è adesso in apprensione per le condizioni della giovanissima Aurora.

Incidente stradale a Vieste: comunità preoccupata per le condizioni di Aurora

Aurora è stata ricoverata all’ospedale di San Giovanni Rotondo dove era stata trasferita d’urgenza lo scorso 4 aprile, giorno nel quale era avvenuto l’incidente. Nella giornata di venerdì 12 aprile – riporta la testata FoggiaToday – una preghiera verrà recitata per Aurora, il 18enne Giovanni e quanti hanno perso la vita in giovane età. Sono tantissime inoltre le persone che attraverso dei messaggi hanno dedicato un pensiero alla giovane, invitandola a non mollare.

L’incidente stradale

Il 18enne Giovanni e la 16enne Aurora si trovavano a bordo sulla Ford Fiesta e sembra che stessero rientrando da una festa di compleanno. Il mezzo guidato dal giovane, per cause che sarebbero ancora da chiarire, è uscito fuori strada finendo la corsa contro un muretto. Intervenuti sul luogo dell’incidente gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Ad eseguire i rilievi di rito i Carabinieri.