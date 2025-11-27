Le ricerche sono scattate dopo la denuncia presentata dai familiari: poi è arrivato l'annuncio della polizia spagnola. Che cosa gli è successo

Da alcuni giorni non si avevano notizie di Rocco Amato, giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso nel nulla. Ma, dopo la denuncia presentata alla polizia spagnola dalla famiglia e l’avvio delle ricerche, è arrivata la triste conferma: il ragazzo è stato trovato morto a Barcellona. Immediatamente sono scattate le indagini per cercare di chiarire le cause del decesso: al momento il ritrovamento del corpo è avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia della città spagnola.

Rocco Amato è stato trovato morto. Da alcuni giorni i familiari non avevano sue notizie e per tale motivo hanno presentato denuncia alla polizia spagnola: sembra infatti che il giovane risiedesse a Barcellona da alcuni anni, abitando nella casa di un parente che lo avrebbe aiutato, come indicato da Rainews, ad inserirsi in Catalogna. Amato, originario della provincia di Caserta, era però iscritto al registro degli italiani all’estero (Aire) a Berlino, in Germania, elemento questo che dovrà essere chiarito nel corso delle indagini avviate dalle forze dell’ordine.

Indagini che fanno seguito al ritrovamento del corpo del ragazzo, in circostante al momento non chiarite ed in merito alle quali occorrerà fare chiarezza. Il consolato generale d’Italia a Barcellona si è immediatamente attivato per fornire assistenza ai genitori, che sono seguiti anche da un legale e che nelle scorse ore hanno raggiunto la città spagnola. A rendere noto il ritrovamento del corpo di Amato sono state le autorità di polizia di Barcellona: al momento nessuna pista è stata esclusa e le indagini sono in pieno svolgimento. Molti erano stati gli appelli di amici e parenti del ragazzo sui social affinché partissero le ricerche dato che dalla giornata di domenica il ragazzo non rispondeva più al telefono.