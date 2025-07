Un mistero che inquieta Grumello Cremonese, dove la notizia dell’uomo scomparso continua a sollevare dubbi e tensioni. Una comunità intera resta in attesa, tra speranze e interrogativi.

Uomo svanito nel nulla, le ricerche si concentrano su Grumello Cremonese: ancora nessuna traccia

Da tre giorni nessuna traccia. Le ricerche, sospese nella notte e riprese alle prime luci di lunedì 28 luglio, continuano senza esito.

Si cerca un uomo, un lodigiano. Svanito nel nulla.

L’ultimo segnale del cellulare lo ha tradito, o forse solo indicato la via: zona di Grumello Cremonese, tra la campagna e i bordi della provinciale. È lì che si concentra tutto. Il campo base è stato allestito in paese, da lì partono vigili del fuoco e volontari della Protezione civile. Coordinati dalla Prefettura, setacciano fossi, rovi, strade, case abbandonate. Ma niente. Nessuna traccia utile.

E la tensione cresce. Ogni ora che passa, rende il mistero più cupo. In paese si mormora, ci si guarda, ci si chiede: è solo una scomparsa? Oppure no?

L’auto che non si trova: il giallo dell’uomo scomparso a Grumello Cremonese

C’è un dettaglio che inquieta. Anzi, due. L’amico. E l’auto. L’uomo scomparso non era solo. Era in compagnia di un conoscente, poi ritrovato in stato confusionale. Ferito, con lesioni leggere. Dice poco. Ricorda poco. Nulla, forse. Non sa dire dove sia avvenuto l’incidente — se incidente è stato davvero. Le ferite, dicono fonti vicine alle indagini, sarebbero compatibili con uno scontro. Ma non c’è un luogo, né un racconto coerente.

E l’auto? Sparita anche quella. Nessuna traccia, né dell’amico, né del veicolo. È questo il punto. È qui che tutto si complica.

I carabinieri indagano, ma il riserbo è massimo. Filtra pochissimo. Nessun nome, nessun dettaglio ufficiale. Solo ipotesi. La zona di Grumello Cremonese resta presidiata, le ricerche vanno avanti. E le domande aumentano.

Cosa è davvero successo in quelle ore? È un allontanamento volontario? O qualcosa di più grave?

Intanto, sotto il cielo opaco della bassa padana, si continua a cercare. Ma la verità — almeno per ora — resta sepolta.