Ieri sera, 30 marzo, una puntata speciale di L’Eredità ha visto protagonista Gabriele Paolini, il quale ha regalato emozioni al pubblico conquistando un montepremi record di 200 mila euro. Grazie a una prestazione impeccabile, senza alcun errore, il concorrente ha trionfato alla temuta ‘Ghigliottina’. Ma chi è il vincitore? Ecco cosa sappiamo.

Dopo aver sfiorato la vittoria il 20 marzo, quando aveva mancato la “ghigliottina” da 25 mila euro, Gabriele Paolini si è rifatto alla grande il giorno successivo, conquistando un premio di 75 mila euro. Ma domenica 30 marzo, il trentenne di Mulazzo ha davvero sbancato L’Eredità, il celebre quiz preserale di RaiUno condotto da Marco Liorni.

Durante l’epico finale, ha indovinato la parola giusta alla ‘Ghigliottina’, portando a casa un montepremi straordinario: ben 200 mila euro. I termini erano “dare”, “palla”, “ora”, “orchestra” e “stradale”, e la parola che li univa era “buca”.

Sebbene la vincita netta sia inferiore, a causa delle tasse e del pagamento in gettoni d’oro, si tratta comunque di un colpo da maestro.

Gabriele Paolini, 30 anni, è originario di Mulazzo, in provincia di Massa Carrara, e lavora come impiegato. La sua vittoria a L’Eredità segna un importante traguardo, un risultato che lo rende davvero fiero. Questo successo non solo mette in luce il suo talento, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per Mulazzo e per tutta la Toscana.