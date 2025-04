Una rivelazione che ha lasciato interdetti i suoi milioni di fan: la star di “Grey’s Anatomy” e di “Euphoria”, l’attore americano Eric Dane, 52 anni, ha rivelato di essere affetto dalla Sla.

Eric Dane di Grey’s Anatomy, la rivelazione choc: “Mi è stata diagnostica la Sla”

Eric Dane, attore americano noto principalmente per i suoi ruoli in Grey’s Anatomy dove ha vestito i panni del Dr. Mark Sloan, e in Euphoria dove ha interpretato Jacobs, padre del protagonista Nate, ha rivelato di essere affetto da una malattia neurodegenerativa, la Sla.

Il ritorno sul set di “Euphoria”

“Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana”, ha detto la star di lunga data della serie HBO, che il 14 aprile tornerà sul set per girare la terza stagione della serie in cui interpreta il patriarca della famiglia Jacobs. “Vi chiedo gentilmente di rispettare la nostra privacy in questo periodo”, ha aggiunto.

Riguardo al personaggio, la star di Grey’s Anatomy, aveva già anticipato qualcosa sulla trasformazione del suo personaggio: “Ci sarà redenzione per Cal. Non lo giudico, è una trappola per qualsiasi attore. Ma sapevo che ci sarebbe stato un momento di verità”.

Il divorzio annullato

La rivelazione della Sla è arrivata giusto un mese dopo che l’attrice Rebecca Gayheart, che Eric sposò nel 2014 e da cui ha avuto due figlie, ha chiesto l’annullamento del loro divorzio. Rebecca aveva presentato i documenti relativi al divorzio presso la corte di Los Angeles, nel 2018, adducendo “differenze inconciliabili”.

La separazione, tuttavia, non è mai diventata ufficiale. E i due sono sempre rimasti in buoni rapporti: “Abbiamo davvero capito la formula per restare una famiglia, penso che le nostre figlie ne stiano traendo grandi benefici così come noi”, aveva spiegato Gayheart, qualche tempo fa, a E! News.

E ha aggiunto: “Penso che sia importante non considerare una relazione che finisce come un fallimento. Siamo stati sposati per quindici anni e abbiamo avuto due splendide bambine”. Lo scorso 5 marzo, tuttavia, Rebecca ha annullato il divorzio.

“Grato di avere accanto la mia famiglia”

Dopo la notizia condivisa sulla sua malattia la Sla, Eric Dane ha affermato: “Mi è stata diagnosticata la Sla. Sono grato di avere la mia amata famiglia al mio fianco, mentre affrontiamo questo nuovo capitolo”, ha dichiarato a People.

La notizia sulla sua malattia arriva a un mese dall’annullamento del divorzio tra Eric e sua moglie Rebecca Gayheart, da cui ha avuto le due figlie Billie, 15 anni, e Georgia, 13.