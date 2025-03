Un vincitore deluso

Erminio Sinni, vincitore della prima edizione di The Voice Senior, ha recentemente espresso il suo disappunto riguardo al programma di Rai Uno. In un’intervista a Tv Blog, il musicista ha rivelato dettagli inaspettati sulla sua esperienza, sottolineando come la sua carriera dopo il talent show non sia andata come sperato. Sinni, originario di Gavorrano, ha alle spalle una carriera musicale significativa, avendo collaborato con artisti del calibro di Paola Turci e Riccardo Cocciante. Tuttavia, la sua partecipazione a The Voice Senior ha portato a una serie di delusioni che ha voluto condividere.

Il peso del passato

Durante l’intervista, Sinni ha parlato di come la sua carriera sia stata influenzata da scelte e circostanze al di fuori del suo controllo. Nonostante il successo ottenuto al Festival di Sanremo, dove si classificò quinto nella sezione Nuove proposte, il musicista ha vissuto momenti difficili, come il blocco del suo disco subito dopo la sua uscita. “Non ho mai saputo il perché”, ha dichiarato, riferendosi a Cocciante, che lo ha abbandonato nonostante la loro collaborazione. Sinni ha anche raccontato la sua esperienza durante il lockdown, che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita e carriera.

Il sogno infranto

La partecipazione a The Voice Senior sembrava rappresentare una nuova opportunità per Sinni, ma le aspettative sono state deluse. Dopo aver superato le Blind Audition e scelto Loredana Bertè come coach, il musicista ha trovato difficoltà a stabilire un contatto significativo con lei a causa delle restrizioni sanitarie. “In realtà, in tutta l’edizione vidi la Bertè appena un minuto”, ha spiegato, evidenziando come le limitazioni abbiano influito sulla sua esperienza. Sinni ha anche rivelato che, nonostante il successo del programma, il suo percorso dopo la vittoria non ha portato a nuove opportunità significative, lasciandolo con un senso di insoddisfazione.

Un premio simbolico

La vittoria a The Voice Senior ha portato a Sinni un premio simbolico, ma non un riconoscimento economico. “Non c’era un premio in denaro”, ha affermato, sottolineando come abbia dovuto coprire le spese per il viaggio e l’alloggio della sua famiglia. Inoltre, la pubblicazione di una cover, prevista per il vincitore, è avvenuta in modo poco promozionale, lasciando Sinni con un amaro in bocca. “La pubblicazione passò sottotraccia”, ha detto, lamentando la mancanza di supporto e visibilità dopo il programma.

Un futuro incerto

Nonostante le delusioni, Sinni ha voluto ringraziare Antonella Clerici e i coach per il loro supporto. Tuttavia, la sua esperienza solleva interrogativi sul futuro dei vincitori di talent show come The Voice Senior. La sua storia mette in luce le sfide che molti artisti affrontano nel tentativo di costruire una carriera duratura dopo la notorietà temporanea. Con un passato ricco di esperienze e un presente incerto, Erminio Sinni continua a cercare il suo posto nel panorama musicale, sperando che le sue parole possano portare a un cambiamento positivo per lui e per altri artisti.