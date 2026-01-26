Esame di maturità 2026: ecco le materie della seconda prova e dell'orale

Esame di maturità 2026: ecco le materie della seconda prova e dell'orale

Gennaio come sempre si dimostra essere un mese cruciale per gli studenti dell’ultimo anno delle superiori che saranno quest’estate alle prese con l’esame di maturità, difatti in questo periodo solitamente viene pubblicato il calendario delle date e la seconda prova, riconosciuta come quella d’indirizzo per il percorso di studi.

Come cambia il colloquio orale della maturità

La riforma voluta dal Ministro dell’Istruzione Valditara porta ad un cambiamento rispetto al passato, in particolare per la prova orale.

Innanzitutto non vi sarà più la commissione composta da 7 elementi ma sarà ridotta a soli 5 docenti, due interni, due esterni e il presidente, anch’egli esterno.

Inoltre non vi sarà una divisione su più materie come si è stati abituati sinora ma tutto il colloquio si baserà su quattro materie, ritenute caratterizzanti.

L’aggiunta interessante è data dal ruolo che rivestirà il curriculum dello studente, oggetto di colloquio con i ragazzi, permettendo loro di discutere le esperienze di stage effettuate durante il percorso, potendo quindi analizzarne l’impatto sulla crescita osservata nel triennio.

Le date di svelamento della seconda prove e dell’orale

Come anticipato, il mese di gennaio è da qualche anno quello decisivo per scoprire quali saranno le materie che gli studenti dovranno affrontare.

La data di svelamento negli ultimi due anni è stata il 29 gennaio, sia nel 2024 che nel 2025, quest’anno per forza di cosa si andrà oltre. Si vocifera infatti, come riportato da Fanpage.it che il calendario potrebbe essere annunciato a fine mese, in un giorno tra il 28 ed il 31.

Non resta quindi che stare in attesa sino all’annuncio, che permetterà ai ragazzi di concentrarsi con maggior attenzione, nei mesi di avvicinamento al fatidico esame che conclude la carriera di studi superiori.