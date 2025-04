Un intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di ieri, la frazione di Cerone, situata nel comune di Strambino, ha vissuto un momento di grande apprensione a causa di una parziale esondazione del torrente Chiusella. Le forti piogge delle ultime ore hanno causato un innalzamento del livello dell’acqua, intrappolando due persone all’interno della loro auto. Grazie alla prontezza e alla professionalità dei vigili del fuoco, le due vittime sono state tratte in salvo senza riportare ferite gravi.

Le cause dell’esondazione

Le precipitazioni abbondanti che hanno colpito la zona hanno avuto un impatto significativo sul torrente Chiusella, già noto per la sua vulnerabilità in caso di maltempo. L’esondazione ha creato non solo disagi per i residenti, ma ha anche messo a rischio la sicurezza di chi si trovava in prossimità del corso d’acqua. Gli esperti meteorologici avvertono che eventi simili potrebbero ripetersi, rendendo necessaria una maggiore attenzione e preparazione da parte delle autorità locali.

La risposta della comunità e delle autorità

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha suscitato un forte senso di gratitudine nella comunità di Strambino. Le operazioni di salvataggio sono state coordinate con l’assistenza delle forze dell’ordine e dei volontari della protezione civile, che hanno monitorato la situazione per garantire la sicurezza di tutti. Le autorità locali stanno ora valutando le misure da adottare per prevenire futuri incidenti, inclusi interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture idriche.