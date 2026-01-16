Dopo il proscioglimento nel Pandoro Gate, Chiara Ferragni torna al centro dei riflettori, tra gossip e indiscrezioni mediatiche. La presunta decisione di rinunciare all’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo ha scatenato un nuovo dibattito sui social.

Il ritorno mediatico di Chiara Ferragni dopo il Pandoro Gate

Dopo il proscioglimento nel procedimento noto come Pandoro Gate, Chiara Ferragni è tornata al centro dell’attenzione pubblica.

L’imprenditrice digitale, reduce da due anni complessi sul piano giudiziario e reputazionale, ha cominciato a condividere le prime riflessioni sul periodo più difficile della sua carriera. In un’intervista al Corriere della Sera, Ferragni ha definito il proscioglimento come “la chiusura di un incubo”.

Subito dopo la lettura della sentenza, visibilmente emozionata, aveva già rilasciato brevi dichiarazioni ai giornalisti fuori dall’aula, accompagnata dalla madre Marina Di Guardo, in un abbraccio che è rapidamente diventato simbolo della fine di un capitolo delicato della sua vita pubblica e privata. Come ha dichiarato l’imprenditrice stessa, l’obiettivo ora è “riappropriarsi della propria voce”, un percorso che sembra procedere gradualmente e con cautela.

Esplode il gossip su Ferragni e Toffanin: il retroscena inaspettato

Nonostante l’eco mediatica del proscioglimento, il ritorno di Ferragni in televisione potrebbe subire una battuta d’arresto. Secondo quanto riportato da Dagospia, l’intervista a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin su Canale 5, sarebbe stata cancellata all’ultimo momento.

Il sito diretto da Roberto D’Agostino riferisce: “Pronta a sbarcare a ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin. Registrazione prevista la prossima settimana, intervista a cui si lavorava da giorni. L’imprenditrice in extremis ha cambiato idea e ha deciso di dare buca al salotto di Canale 5”.

Al momento, né Ferragni né Toffanin hanno fornito spiegazioni ufficiali, lasciando la notizia in uno stato di indiscrezione. Resta quindi aperto il dubbio se Chiara sceglierà un altro palcoscenico televisivo per tornare a parlare pubblicamente o se preferirà mantenere un profilo più riservato nelle prossime settimane.