Una potente esplosione è stata segnalata in corrispondenza del gasdotto che collega la Lettonia e la Lituania.

Secondo quanto riferito dagli agenti di polizia che si sono recati sul posto, le fiamme hanno raggiunto un’altezza di oltre 50 metri. A causa del drammatico evento, i residenti nella zona circostante sono stati evacuati.

Esplosione colpisce il gasdotto che collega Lettonia e Lituania: fiamme alte fino a 50 metri

Un gasdotto che collega la Lituania alla Lettonia è stato colpito da un’esplosione venerdì 13 gennaio. Lo ha riferito a Reuters l’operatore lituano di trasporto del gas Amber Grid.

Un video pubblicato dall’emittente pubblica lituana LRT ha mostrato un incendio che divampa sul luogo dell’esplosione nella contea di Panevezys, nel nord della Lituania.

Le fiamme si sono alzate a circa 50 metri di altezza e potevano essere viste a una distanza di almeno 17 km, ha riferito LRT.

“Stiamo indagando sulle cause dell’esplosione”, ha dichiarato il portavoce di Amber Grid.

L’intervento dei vigili de fuoco

Povilas Balciunas, capo dell’amministrazione pubblica della vicina città di Pasvalys, ha dichiarato a Reuters che le fiamme stavano ancora bruciando alle 17:50 GMT, corrispondenti alle 18:50 ora italiana.

“I vigili del fuoco non stanno combattendo l’incendio al momento, poiché si tratta di una grande torcia di gas e ogni sforzo per spegnerla sarebbe inutile, si sprecherebbe solo acqua”, ha detto Balciunas. I vigili del fuoco sono nelle vicinanze nel caso in cui l’incendio si diffonda, ha aggiunto.

La polizia si sta preparando a evacuare un villaggio vicino al sito, ha riferito l’agenzia di stampa baltica BNS.

Non sono stati segnalati feriti o morti, ha aggiunto BNS.