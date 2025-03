Un drammatico evento ha scosso la tranquilla località di Villanterio, in provincia di Pavia, dove un’esplosione ha devastato un appartamento al primo piano di una palazzina di due piani. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas, un fenomeno che purtroppo si verifica con una certa frequenza e che può avere conseguenze devastanti.

Il momento dell’esplosione e le conseguenze

Al momento dello scoppio, il proprietario dell’appartamento, un sessantenne, si trovava all’interno ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Matteo di Pavia in codice giallo. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione, sebbene abbia riportato alcune ustioni. I vicini di casa, che si trovavano nelle immediate vicinanze, sono stati colti di sorpresa dall’esplosione ma sono rimasti illesi, sebbene sotto shock.

Interventi e verifiche in corso

La palazzina, che ospita quattro appartamenti, è stata dichiarata inagibile a causa dei danni ingenti subiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, insieme a diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Pavia e Lodi. Questi ultimi stanno attualmente effettuando verifiche per garantire la sicurezza dell’area circostante e per valutare eventuali ulteriori rischi.

Attività di ricerca e sicurezza

In aggiunta, sono stati attivati i nuclei specializzati Usar (Urban Search and Rescue) e i Cinofili, che stanno operando per cercare eventuali persone coinvolte nell’incidente. La presenza di questi team specializzati è fondamentale in situazioni di emergenza come questa, dove ogni secondo può fare la differenza. La comunità di Villanterio è ora in attesa di ulteriori aggiornamenti mentre le autorità continuano a lavorare per garantire la sicurezza e la stabilità dell’edificio e della zona circostante.