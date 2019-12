Tragedia sfiorata al Luna Park dove sei persone sono rimaste leggermente ferite dopo essere state scaraventate in aria da una giostra

Sei persone sbalzate fuori dalla giostra

Almeno cinque i bambini rimasti leggermente feriti sabato scorso, dopo essere stati sbalzati fuori da una giostra in occasione di una fiera nella provincia thailandese di Lopburi. In base a quanto si evince dai media locali, al culmine della rotazione della giostra denominata “Lopburi Winter”, la barra di sicurezza non ha funzionato come avrebbe dovuto, finendo per scaraventare in aria sei persone. Tra queste cinque ragazzini con età compresa tra i 12 e i 15 anni. Fortunatamente le persone coinvolte nell’incidente non hanno riportato gravi ferite.

In base alla ricostruzione dei fatti, sembra che la giostra in questione abbia accusato dei problemi di malfunzionamento, con la sbarra di protezione che ha smesso improvvisamente di funzionare.

Alcuni dei presenti hanno ripreso il momento esatto in cui è accaduto l’incidente, mentre gli addetti alla giostra hanno subito azionato il pulsante per fermare immediatamente il giro. Nel frattempo i presenti si sono velocemente avvicinati per soccorrere le persone coinvolte.

“Stavo portando i miei parenti in fiera e guardavo questa giostra perché sembrava così spaventosa. Ho appena sentito persone urlare dalla cima, poi sono cadute quando la giostra è scesa. Le persone che sono cadute hanno colpito il pavimento molto duramente, ma sono anche scivolate per terra”, ha dichiarato una persona presente quando è avvenuto l’incidente. Per poi aggiungere: “Una delle ragazze piangeva per lo shock. Un ragazzo è stato sbalzato fuori. Anche io sono molto scosso. Non l’ho mai visto succedere prima”.

Il parco giochi è stato quindi chiuso dalle autorità tailandesi, che al momento stanno indagando per accertare le reali dinamiche dell’accaduto.