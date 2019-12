Christine Collaghan, di Bexhill nel Susex, avrebbe compiuto atti sessuali con una minorenne per compiacere a Dean Petley, un pedofilo.

Una donna di 33 anni ha abusato per tre anni di una bambina di 13 su Skype in cambio di oltre due mila sterline che le aveva promesso un pedofilo. Infatti, l’uomo avrebbe pagato per guardare le scene di sesso della 33enne con la bimba. Christine Collaghan ha quindi accettato il ricatto di Dean Petley: per 2,700 sterline ha abusato di una 13enne e ha pubblicato il video dell’atto in Rete. La donna è stata accusata di violenze e condannata a 6 anni di carcere.





Abusa di una bambina 13enne

Orrore nell’East Sussex, dove una donna di 33 anni ha abusato per tre anni di una bambina di 13 anni in cambio di denaro. Christine Collaghan, di Bexhill, avrebbe compiuto atti sessuali con una minorenne per compiacere a Dean Petley, un pedofilo di Leamington Spa, Warwickshire.

L’uomo, da quanto si apprende, avrebbe corrisposto un compenso di oltre 2 mila sterline per vedere su Skype gli atti sessuali delle due donne. Gli episodio risalgono al 2016 ma per circa tre anni sono proseguiti senza sosta. Un hard disk ritrovato a casa di Dean mostra gli atti sessuali e diversi screenshot dei rapporti che Christine ha avuto con la bambina. Di fronte ai giudici, inoltre, Christine avrebbe confessato la pubblicazione di alcuni materiali e avrebbe invitato la bambina a compiere attività sessuale.

Le indagini

Grazie alle indagini della National Crime Agency si è scoperto l’orrore inglese. Lo scorso ottobre 2018, infatti, Petley era stato arrestato in quanto cliente di Jodie Little, la 30enne condannata per abuso sessuale su minori lo scorso agosto.

A maggio di quest’anno, inoltre, Petley è stato nuovamente arrestato dopo che sono state trovate altre prove contro di lui.