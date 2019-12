Tragedia negli Stati Uniti: cade dal tetto mentre installava le luci di Natale. Felipe Gallegos, 39 anni, lascia moglie e figlio.

Fatale incidente domestico negli Usa. Felipe Gallegos, un uomo di 39 anni, è morto cadendo dal tetto di una casa mentre installava le luci di Natale. Ad assistere alla scena, il figlio. Felipe Gallegos abitava a Rhome, in Texas, insieme a sua moglie Alisha e al figlio diciassettenne Kaymin. Di professione, era a capo di una ditta di pulizie. Come ogni anno in questo periodo, cercava di arrotondare lo stipendio facendo qualche lavoretto extra: era impegnato come tuttofare per appendere le luci natalizie ai vicini. E proprio mentre era sul tetto di una casa, è caduto a terra.





Cade dal tetto per installare luci di Natale

I suoi familiari hanno trovato l’uomo disteso sul marciapiede mente chiedeva aiuto. Immediatamente hanno chiamato i soccorsi, i quali sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente.

Trasportato in ospedale, è emerso che Felipe Gallegos aveva riportato nella caduta un gravissimo trauma cranico e un’emorragia cerebrale, una frattura toracica che ha dato diverse complicazioni. I medici sono stati costretti ad un intervento di urgenza. Purtroppo però le sue condizioni erano troppo gravi. Ogni tentativo dei medici di salvargli la vita si è rivelato vano: il 39enne non è riuscito a sopravvivere.

Sconvolta la famiglia, che ha visto morire il 39enne davanti ai loro occhi, proprio a pochi giorni dal Natale. L’attività di famiglia si basava principalmente su di lui. Per questo motivo, un’amica ha deciso di avviare una raccolta fondi per sostenere i suoi cari in questi giorni.