È diventata virale la storia di Jane Slater, una nota giornalista statunitense, che ha scoperto di essere stata tradita dall’ex fidanzato grazie ad uno smartwatch.

Scopre il tradimento grazie al FitBit

In base a quanto raccontato dalla stessa Jane Slater attraverso il proprio profilo Twitter, l’ex fidanzato le aveva regalato uno smartwatch per le feste di Natale. La coppia aveva quindi deciso di sincronizzare i due dispositivi in modo tale da spronarsi a vicenda per fare attività fisica e mantenersi in questo modo in forma. Una notte, però, proprio grazie al FitBit ha scoperto che il fidanzato la tradiva.

“Un mio ex fidanzato, una volta, per Natale, mi regalò un Fitbit. L’ho adorato. Ci sincronizzavamo e ci davamo sostegno l’uno con l’altra, fino a quando non ho notato che, alle 4 di notte, i suoi livelli di attività fisica avevano appena raggiunto il picco, come testimoniava la app”, ha infatti raccontato la giornalista.

Per poi aggiungere: “In un eccesso di garantismo avrei potuto pensare che si fosse iscritto a un corso notturno in palestra, ma mi sembrava assai improbabile. E no, non mi sto inventando nulla, anzi, vorrei davvero che questa storia non fosse stata vera”.

Ebbene sì, l’ex fidanzato della giornalista a quell’ora stava consumando un rapporto con un’altra donna. D’altronde, come sottolineato dalla stessa Jane, l’ex fidanzato non era certamente il tipo solito allenarsi a quell’ora. Inoltre in quel momento non era in sua compagnia, quindi è riuscita a trarre facilmente le conclusioni.