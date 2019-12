David Schmidt, 39 anni, si tuffa per salvare i suoi cani caduti in un lago ghiacciato: l'uomo muore affogato.

Tragedia lungo le sponde del South Lake Tahoe, nella California del Nord (Usa). David Schmidt, 39 anni, era uscito come moltissime altre volte, con i suoi tre cani per fare una passeggiata mattutina. Per circostanze ancora tutte da chiarire, David si è dovuto tuffare nel lago (ghiacciato a causa del gelo invernale) per salvare i suoi tre cani caduti, improvvisamente, in acqua. Purtroppo, quel gesto gli è costato la vita.

Sul posto sono intervenuti, dopo una segnalazione, gli agenti dell’ufficio dello sceriffo e i vigili del fuoco di Lake Valley. I soccorritori, al loro arrivo, hanno trovato due cani ancora in acqua e un giaccone da uomo galleggiare.





Si tuffa per salvare i suoi cani: morto 39enne

Non si conosce per quanto tempo, esattamente, gli animali siano rimasti nel lago ghiacciato.

I cani di David (due erano suoi e il terzo era di un suo amico), alla fine sono stati recuperati e portati in una clinica veterinaria. I medici hanno effettuato tutte le cure necessarie e gli animali sono riusciti a riprendersi da un principio di ipotermia.

Per recuperare, invece, il corpo ormai senza vita del loro padrone, è stato utilizzato un robot subacqueo. Lo sceriffo della zona è intervenuto sulla vicenda confermando che si è trattato di un tragico incidente. Inoltre, ha voluto ricordare a tutti la pericolosità del posto in questo particolare periodo dell’anno, in cui il ghiaccio non è ancora spesso. “Se vi dovesse trovare in una situazione del genere non tuffatevi, chiamate i soccorsi”, queste le parole dello sceriffo, in seguito alla tragica morte di David Schmidt.