In Afghanistan è stato registrato un violento terremoto, di magnitudo 6.1, avvertito anche in India e Pakistan: paura tra la popolazione.

Paura in Afghanistan per un violento terremoto, classificato dall’Ingv come un evento di magnitudo 6.1. L’ipocentro del sisma è stato localizzato a 201 chilometri di profondità.

Terremoto in Afghanistan

Gli esperti hanno individuato l’epicentro del terremoto al confine tra l’Afghanistan e il Pakistan. Tra i centri abitati da cui sono giunte le maggiori segnalazioni del sisma si ricordano Islamabad, Lahore e Peshawar, in Pakistan. La scossa è stata avvertita anche in India. Al momento, le autorità pakistane e afghane non hanno registrato alcuna vittima.





A fine settembre, un’altra forte scossa di terremoto ha colpito il Pakistan, nella provincia di Azad Kashmir. Il sisma, di magnitudo 5.8, ha causato la morte di 23 persone. Altri 400 cittadini pakistani sono rimasti feriti e le autorità hanno segnalato diverse strade franate e molti danni alle infrastrutture nella zona maggiormente colpita.

I dati relativi al sisma sono stati diffusi dall’Usgs, l’United States Geological Survey, e dal vice commissario del distretto di Mirpur, Raja Qaisar. Il portavoce dell’esercito pakistano hanno annunciato “una spedizione di truppe dell’esercito con aviazione e squadre di supporto medico” per far fronte all’emergenza.