Arriva dall'America la storia di Jade DeLucia, bimba diventata cieca dopo un'influenza per cui non aveva ricevuto il vaccino.

Dramma nello stato americano dell’Iowa, dove una bimba di 4 anni è diventata cieca in pochissimi giorni dopo aver contratto un’influenza. La piccola ha iniziato a sentirsi male intorno al 9 dicembre 2019 ma i genitori avevano pensato ad un normale virus da curare con farmaci da banco, ma dopo qualche giorno la situazione è precipitata.

Bimba diventata cieca dopo influenza

La protagonista della storia è Jade DeLucia, colpita da una forma influenzale per cui non era stata vaccinata. Dopo giorni in cui aveva accusato i sintomi tipici, la mattina del 23 dicembre 2019 i genitori l’hanno trovata nel letto esanime. L’hanno quindi immediatamente portata in ospedale dove i medici hanno giudicato gravissime le sue condizioni, tanto da disporre il trasporto in elisoccorso in un altro ospedale pediatrico.

Andata in coma, vi è rimasta per quasi due settimane ricoverata in terapia intensiva anche a rischio di non risvegliarsi più.

Jade ce l’ha fatta ad uscire da quella condizione ma a costo di aver perso per sempre la vista a causa delle sofferenze recate al cervello. Per i medici si è trattato di una encefalopatia necrotizzante acuta, ovvero un tipo di encefalopatia solitamente causata da un’infezione virale.





Straziati, i genitori non riescono a darsi una spiegazione di quanto successo. La madre ha infatti dichiarato che prima di ammalarsi seriamente la figlia correva, si divertiva, mangiava normalmente e chiedeva snack. La donna non aveva notato alcun segno che indicava qualcosa di grave in lei. Insieme al compagno, ha deciso di diffondere la loro storia per invitare a vaccinare i bambini contro l’influenza. Queste le sue parole: “È terribile vedere tuo figlio soffrire in questo modo e se con le mie parole riuscirò a impedire ad un bambino di ammalarsi sarò felice“.