Strage di famiglia negli Usa: una sparatoria è avvenuta intorno alle 2 del mattino (ora italiana) in una casa di Grantsville, nello stato dello Utah. Quattro persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita da alcuni colpi di arma da fuoco. La Polizia della Cnn, però, ha precisato che il killer è stato arrestato. Secondo il capo di Polizia Rhonda Fields, inoltre, ci sarebbe un unico assalitore e la città dovrebbe essere già fuori pericolo. Non sono ancora state diffuse le generalità delle vittime.





Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio si è verificata una sparatoria in un’abitazione a Grantsville, alle porte di Salt Lake City, capitale dello Utah. Un primo bilancio vede la morte di quattro persone e il ferimento di una quinta, colpita da un’arma da fuoco.

Inoltre, da quanto si apprende, pare che si tratti di vittime appartenenti ad un’unica famiglia: la Polizia no ha comunque confermato una strage familiare. Nelle prossime ore potrebbero essere diffuse le generalità delle vittime per fare luce sul caso. Nel frattempo, inoltre, l’assalitore è stato fermato e il governatore dello Utah, Gary Herbert, ha espresso su Twitter il suo cordoglio alle famiglie.

Our hearts are broken by the horrible news coming out Grantsville tonight. We mourn over the loss of innocent lives.

— Gov. Gary Herbert (@GovHerbert) 18 gennaio 2020