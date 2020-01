Scontro tra autobus e furgone in Messico: cinque morti e dieci feriti

Cinque persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite nello scontro tra un autobus e un furgone avvenuto in Messico, nello stato di Jalisco.

Tragedia in Messico, dove cinque persone sono morte e altre dieci sono rimaste ferite nello scontro tra un autobus e un furgone avvenuto nello stato federale di Jalisco, nei pressi di una zona nota come La Vastaguera. Stando a quanto riportato dalla stampa locale e dalla protezione civile dello stato di Jalisco, l’incidente è avvenuto nella mattinata del 21 gennaio all’interno del comune di Ocotlàn e al momento i feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di San Vicente.

Scontro tra autobus e furgone in Messico

Lo scontro è avvenuto intorno al chilometro 59 dell’autostrada Santa Rosa-La Barca, anche se al momento non è ancora del tutto chiara la dinamica che ha portato i due mezzi a impattare l’uno contro l’altro. Degli otto occupanti del furgone cinque sono morti sul colpo, mentre altri tre sono rimasti feriti.

All’interno dell’autobus invece i feriti sono sette, di cui uno in gravi condizioni.

Secondo le dichiarazioni della protezione civile locale, i feriti sono stati trasportati all’ospedale di San Vicente e in alcune strutture della Croce Rosse, tutte site nel comune di Ocotlàn. Dell’accaduto sono stato contestualmente informati gli uomini della procura di Jalisco e gli esperti dell’istituto di scienze forensi per effettuare le analisi sui cadaveri.





Analogo incidente a Ciudad Guzman

Nelle medesime ore era giunta inoltre la notizia di un ribaltamento avvenuto nei presso della località di Ciudad Guzman. Un autobus in cui viaggiavano solo tre passeggeri più l’autista si è infatti ribaltato al chilometro 53 dell’autostrada Guadalajara-Comina. In quell’occasione fortunatamente è rimasta ferita soltanto una persona in maniera non grave.