Il pilota di un aereo è morto in un incidente venerdì 24 gennaio: l'uomo stava effettuando un volo di addestramento in Guatemala.

Un aereo acrobatico si è schiantato durante un volo di addestramento all’Aeroclub in Guatemala venerdì 24 gennaio: nell’incidente hanno perso la vita il pilota e anche altre due persone. Lo spettacolo LXV Anniversary, che era previsto per la giornata di sabato 25 gennaio è stato cancellato a seguito dell’incidente. Il club, inoltre, ha espresso cordoglio per le vittime del tragico schianto: “Con molto rammarico e dolore, il club riferisce che oggi si è verificato un incidente. Vogliamo esprimere le nostre più sincere condoglianze e ribadire il nostro dolore a tutte le persone colpite”.

Incidente aereo in Guatemala

Un pilota della Red Bull è morto in un incidente aereo durante un volo di addestramento in Guatemala. Il servizio antincendio volontario Bomberos Voluntarios, inoltre, ha confermato che altre due persone hanno perso la vita nello schianto.

La tragedia si è verificata venerdì 24 gennaio di fronte agli occhi di molte persone. Per la giornata di sabato, invece, era prevista un’esibizione presso il club che è stata annullata a causa dell’incidente. L’associazione esprime le più sentite condoglianze per le vittime del tragico schianto.

“Come associazione – ha riferito il club -, stiamo già collaborando con le rispettive autorità che svolgono le indagini sull’incidente”. Kirby Chambliss, infine, ha scritto un messaggio sulla sua pagina Facebook, dicendo: “Durante la sessione di prove di questo pomeriggio si è verificato un incidente a Iztapa, in Guatemala”. In quel fine settimana era in corso il salone aereo: gli eventi sono stati annullati in segno di rispetto per le vittime dell’incidente.